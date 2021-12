Da Redação

Previsão: tempo estável e quente em Arapongas

Segunda-feira (20) de tempo estável e quente em Arapongas, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar. Ao amanhecer, o município registrou 17ºC, durante a tarde a temperatura deve chegar aos 32º.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o Simepar, na segunda-feira, a disponibilidade de calor e umidade favorecem a formação de áreas de instabilidade isoladas sobre parte do Paraná. Nas regiões oeste e sudoeste, o sol predomina durante a manhã, mas à tarde há previsão pancadas de chuva.

Entre a RMC e o litoral, o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia, e na Serra do Mar chuviscos/chuvas fracas ocasionais ocorrem por alguns momentos. No norte do estado a previsão é de tempo seco e temperaturas bastante elevadas.