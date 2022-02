Da Redação

Previsão: sol predomina nesta terça-feira em Arapongas

Assim como na segunda-feira (7), a terça-feira (8) será de tempo estável e de muito calor em Arapongas. Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), embora o município tenha períodos com bastante nuvens, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

A Cidade dos Pássaros amanheceu com sol entre nuvens e registrou mínima de 18ºC. A máxima deve chegar aos 29ºC.

Nesta terça-feira, é esperada uma maior variação de nuvens entre os setores sul e leste do Paraná. Nestas áreas, principalmente, há possibilidade, de forma muito ocasional e localizada, de alguma chuva rápida a partir da encosta de serra. As temperaturas no estado se elevam um pouco a tarde, mas, em média, ainda são mais agradáveis.