Previsão: sábado de tempo estável e quente em Arapongas

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar, informou que Arapongas registrou 19ºC ao amanhecer, durante a tarde, a temperatura deve chegar aos 30ºC.

No sábado, a estabilidade atmosférica predomina em grande parte das regiões paranaenses, conforme o Simepar. Apenas no leste e parte dos Campos Gerais, devido à incursão dos ventos do oceano mantendo a umidade na região, há previsão de chuvas fracas/chuviscos ocasionais no decorrer do dia.

Como vem ocorrendo nos últimos dias, as temperaturas ficam elevadas no interior do Estado. Na RMC e no litoral não esquenta muito.

