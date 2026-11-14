Previsão para Arapongas neste sábado (14) indica calor de 29°C e precipitação

A previsão do tempo para Arapongas neste sábado, dia 14 de novembro, indica um dia de instabilidade e ocorrência de chuva, acompanhadas de temperaturas elevadas. Os termômetros no município devem registrar mínima de 19°C durante as primeiras horas da manhã, alcançando a máxima de 29°C no período da tarde, com elevada possibilidade de precipitações ao longo do dia.

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De acordo com os dados meteorológicos, a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%, com um volume acumulado estimado em 4 milímetros. A umidade relativa do ar apresenta índices elevados, variando entre a mínima de 59% e a máxima de 97%. Os ventos sopram na direção leste (L) a uma velocidade média de 11 km/h, mas o destaque fica para a força das rajadas, que podem atingir até 55 km/h.