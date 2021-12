Da Redação

Previsão do Tempo: sábado de calor em Arapongas

Arapongas registrou 17ºC ao amanhecer neste sábado (4) e a temperatura deve chegar aos 31ºC durante a tarde, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar.

Ainda conforme o Simepar, o sábado será com pouca chuva no Paraná. A nebulosidade segue mais presente na faixa leste do Estado, entre a RMC e o litoral. Pode garoar por alguns momentos, especialmente nos trechos de serra.

Na maior parte do interior céu com poucas nuvens e temperaturas bastante elevadas à tarde.

