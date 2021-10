Da Redação

Previsão do tempo para Arapongas neste sábado (16)

Arapongas amanheceu com 21ºC neste sábado (16), de acordo com informações Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A temperatura máxima deve chegar aos 25º C. Segundo o Simepar, não há probabilidade de chuva na Cidade dos Pássaros. A sensação térmica é de 20ºC.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, Sábado com deslocamento das áreas mais instáveis para o sudeste do país. A frente fria ainda oscila na altura da Região Sul, mas o tempo no Paraná tem uma diminuição da instabilidade, embora com alguma nebulosidade mais baixa e chuva fraca localizada.

De maneira geral, condição um pouco mais amena nas temperaturas e possibilidade de chuva com raios, à tarde, mais ao norte do estado.