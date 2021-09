Da Redação

Previsão do tempo para Arapongas neste domingo (26)

Neste domingo (26), Arapongas amanheceu com 17ºC, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Não há probabilidade para chuva na Cidade dos Pássaros, ainda conforme o Simepar.

continua após publicidade .

Em Arapongas, o dia fica ensolarado. A temperatura mínima é de 16°C e a máxima é de 32°C. Em toda a região, as temperaturas seguem nesta média.

Paraná

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o Simepar, neste domingo, o tempo segue abafado na maior parte do Paraná. No noroeste e no norte pioneiro as temperaturas ficam mais elevadas, com valores que superam facilmente os 30°C.

A partir da tarde há previsão para formação de áreas de instabilidade sobre os diversos setores do Estado. São chuvas rápidas e isoladas, de curta duração. No sudoeste, sul e no litoral é bem baixa a condição para chuvas.