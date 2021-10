Da Redação

Previsão do tempo para Arapongas neste domingo (10)

Arapongas amanheceu com 17ºC neste domingo (10), de acordo com informações Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A temperatura máxima deve chegar aos 19º C. Segundo o Simepar, há 98% de probabilidade de chuva na Cidade dos Pássaros. A sensação térmica em Apucarana deve ser de 15ºC durante o dia.



Ainda conforme o Simepar, o domingo será de tempo instável ainda no estado, com muita nebulosidade e chuvas na região. Devido à intensificação da instabilidade ainda no sábado, as condições de muita umidade e calor na atmosfera entre o Paraná e o Sudeste do País, principalmente, segue presente, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Além disso, ainda de acordo com o sistema, a semana também começa com tempo instável no Sul do País, mas com chuvas irregulares, mais pontuais. No Paraná é esperado maior variação de nebulosidade a partir do setor do litoral para o centro, com ventos que podem variar ocasionalmente de moderados a fortes. Chove mais no Rio Grande do Sul.