A previsão do tempo para Arapongas neste sábado, dia 20, indica um dia quente e marcado pela alta probabilidade de chuva. Os termômetros na cidade devem registrar temperatura mínima de 21°C nas primeiras horas do dia, alcançando a máxima de 30°C durante a tarde, sob condição de céu instável e 98% de chance de ocorrência de precipitações.

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Apesar da elevada probabilidade de instabilidade, o volume de chuva previsto é baixo, com precipitação acumulada estimada em 1,3 milímetro. A umidade relativa do ar apresenta ampla variação ao longo do período, oscilando entre a mínima de 59% e a máxima de 94%, enquanto os ventos sopram na direção nordeste a uma velocidade média de 8 km/h, mas com rajadas que podem atingir até 42 km/h.