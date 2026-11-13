Previsão do tempo indica máxima de 29°C e pancadas isoladas em Arapongas na sexta-feira (13)

A sexta-feira (13) em Arapongas será marcada pela elevação das temperaturas e pela possibilidade de instabilidades passageiras ao longo do dia. Os termômetros na cidade registram mínima de 19°C nas primeiras horas da manhã e atingem a máxima de 29°C durante a tarde. O cenário meteorológico alterna períodos de sol e calor com chance moderada de ocorrência de pancadas rápidas e isoladas.

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Os dados técnicos complementares indicam que a umidade relativa do ar oscila entre o índice mínimo de 61% e o pico de 98%. A probabilidade de chuva está estimada em 43%, com volume acumulado previsto de apenas 1,1 milímetro. Quanto à circulação atmosférica, os ventos sopram na direção leste a uma velocidade média de 8 km/h, podendo registrar rajadas mais intensas de até 31 km/h em momentos pontuais.