Previsão de chuva: Arapongas cancela desfile cívico desta quarta (7)

O evento em comemoração ao dia 7 de setembro estava marcada para as 8 horas, desta quarta (7)

A Secretaria Municipal de Arapongas enviou uma nota no começo da manhã desta quarta-feira (7), quando aconteceria o desfile cívico, informando o cancelamento do evento devido à previsão de chuva. O evento em comemoração ao dia 7 de setembro estava marcada para as 8 horas.

Leia a nota na íntegra:

"Devido a chuva torrencial que está caindo desde por volta das 6h00 da manhã, o prefeito de Arapongas Sérgio Onofre e o Secretário da Cultura Geison Cortez, cancelaram o desfile de 7 de setembro. O município estuda uma nova possível data para realizá-lo. A Prefeitura de Arapongas e Secretaria da Cultura agradecem o empenho e dedicação de todos os envolvidos no evento. Nosso muito obrigado".

Previsão de chuva

Com a presença de chuvas, o Paraná deve ter tempo instável a partir desta terça-feira (6), se estendendo para o feriado de 7 de setembro. A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Na quinta-feira (8), o sol predomina e as temperaturas devem subir rapidamente. Porém, conforme o Simepar, a chuva volta e se espalha por diversas regiões do Paraná.

