Prevenção de acidentes no trânsito é tema de conscientização

Para mais informações: (43) 3902-1010 (Diretoria da Guarda Municipal)

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), por meio da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), tem realizado ações internas de palestras de conscientização em empresas. Os encontros têm como tema “Segurança e prevenção de acidentes no trânsito”. A ação mais recente aconteceu na empresa HB Móveis, localizada na Rua Sovi (Parque Industrial), com a participação de 120 funcionários. As orientações são feitas pelos GM’s Santos e Pinheiro.

O secretário da pasta, Paulo Sérgio Argati, falou da importância das orientações. “São iniciativas que aproximam a GMA da população. Temos um forte polo moveleiro e grande movimentação no trânsito nesses locais, por isso é importante reforçarmos todas as ações, entre elas a de educação no trânsito. A Sestran está sempre à disposição em colaborar com a comunidade, unindo o poder público com o setor privado”, disse.

ÍNDICES

Durante o lançamento do Plano Municipal de Segurança Pública 2023 - que concentra atividades conjuntas entre a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Comunitário de Segurança, foram apresentados diversos dados estatísticos, entre eles o de trânsito.

Os acidentes tiveram uma queda de 4%, com 936 em 2021 e 894 em 2022; feridos foram 442 em 2021 e 471 em 2022 (aumento de 7%); atropelamento envolvendo bicicletas teve aumento de 31% (39 em 2021 e 51 em 2022). “Queremos mais reduções neste sentido. Um trânsito de qualidade é a soma de investimentos e boa conduta dos motoristas, motociclistas e pedestres”, finalizou Argati.

