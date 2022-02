Da Redação

Presos de Arapongas serão transferidos e cadeia demolida

O prefeito de Arapongas, Sério Onofre, confirmou nesta quinta-feira (3), durante o lançamento do Plano Municipal de Segurança 2022, que os presos da cadeia pública serão transferidos para a Penitenciária Estadual de Londrina (PEL).

O prefeito ainda disse que o prédio da cadeia será demolido e no local será construído uma praça. “No dia 18 de março será inaugurada a unidade da PEL em Londrina e o secretário de Segurança do Paraná, com o aval do governador Ratinho Jr, garantiu a transferência dos nossos presos para lá. E com isso, a Prefeitura vai demolir a atual cadeia no centro da cidade, que dará espaço para uma praça. Saindo o termo, nós vamos derrubar aquela estrutura defasada”, anunciou.

Onofre citou o trâmite para a doação de um terreno do município para a construção da sede própria da Subdivisão da Polícia Civil – Delegacia Cidadã; implantação do Batalhão de Polícia Militar e Escola Militar – para aumento do efetivo em Arapongas. “Temos muitas conquistas para a área da segurança. Queremos o que é de Arapongas e vamos lutar para isso”, pontuou. Esses projetos contam com o apoio do deputado estadual Tiago Amaral e do deputado federal Pedro Lupion.

