Presidente do TJ recebe título de Cidadão Honorário

Da Redação

O desembargador José Laurindo de Souza Netto, que foi juiz de Direito no município nos anos de 1992 e 1993, recebeu na noite desta quinta-feira (24) o título de cidadão honorário de Arapongas. A solenidade foi realizada na sede social do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), reunindo juízes e servidores da Justiça, lideranças políticas, empresariais e representantes de várias entidades. A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel, e o autor da proposição foi o vereador Márcio Nickenig.

continua após publicidade .

“A memória é a lembrança do coração. Momentos como esse nos dão a energia e a vibração para seguirmos na caminhada”, afirmou o desembargador. Ele se lembrou de quando chegou ao município, recebendo apoio do então deputado estadual José Colombino Grassano e com apenas três anos de magistratura.

“Arapongas já era uma comarca de prestígio. Todos queriam estar aqui como juízes. Um povo ordeiro e trabalhador, o maior parque moveleiro do Brasil. Voltar para a cidade hoje é me lembrar do quanto fui feliz aqui”, acrescentou José Laurindo. Ele destacou também o trabalho da Judiciário durante o período da pandemia e defendeu um modelo em que o ser humano seja o centro do sistema de justiça.

continua após publicidade .

O desembargador é graduado em Direito pela PUC-PR, mestrado e doutorado em Direito pela UFPR e em 2004 concluiu pós-doutorado em Roma. Ingressou na magistratura por concurso, sendo nomeado em 1989 para a comarca de Telêmaco Borba, depois Ortigueira, Arapongas, Piraquara e Curitiba. Em 17 de maio de 2010, foi promovido ao cargo de desembargador.

O vereador Nick afirmou que a ideia de propor o título de cidadão honorário a José Laurindo vem de anos, quando ele esteve em Arapongas ainda como vice-presidente do TJ para o lançamento do Cejusc. “Quem teve a oportunidade de ouvir os casos que ele conta, com sabedoria e humildade, e principalmente o quanto é querido e respeitado por todos que trabalharam com ele, sabe que é uma pessoa especial”, afirmou o vereador.

O prefeito Sérgio Onofre também destacou a importância do homenageado. “É muito bom ver uma pessoa que, tendo trilhado os caminhos que ele trilhou, feito a história que ele fez, continua sendo uma pessoa simples e acessível. Doutor José Laurindo nos ensina que a humildade realmente cabe em qualquer lugar”, afirmou o prefeito.

continua após publicidade .

O deputado federal Pedro Lupion e o deputado estadual Thiago Amaral também participaram do evento. “O desembargador José Laurindo está revolucionando o Tribunal de Justiça, hoje muito mais presente nas comarcas, com as ações e serviços que a população realmente anseia”, afirmou Lupion.

GALERIA

No final da tarde, o desembargador esteve no fórum, onde inaugurou a galeria dos juízes da comarca. Ele esteve acompanhado pelo prefeito Sérgio Onofre e pelo diretor do fórum, José Foglia Júnior. Também participaram os juízes Luciano Souza Gomes, Luiz Otávio Alves, Rafaela Beneti Cunha Rios, Renata Maria Fernanda Sassi, Leani Cristine de Oliveira Donato e Gabriel Rocha Zenum, além de servidores e outras lideranças.

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução