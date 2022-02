Da Redação

Prefeitura vai convocar profissionais aprovados em concurso

O prefeito Sergio Onofre, de Arapongas, anunciou na tarde desta quarta-feira (9), o chamamento de 262 novos profissionais aprovados no último concurso público (edital nº 087/19) para a ocupação de cargos na Secretaria de Educação.

Dentre essas vagas, 222 serão convocados imediatamente e os outros 40 aprovados serão chamados em uma segunda etapa, nos próximos dias. As vagas que serão preenchidas são: 17 professores de Educação Infantil; 130 professores; 10 professores de Educação Física; 15 cozinheiras; 30 auxiliares de serviços gerais e 20 cuidadoras. Os profissionais serão destinados para Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

Conforme o prefeito Sergio Onofre, a vinda dos profissionais vai suprir demandas, inclusive dos três novos CMEI’s: Professora Maria Hilda Santiago Grassano, no Conjunto San Raphael II, Sônia Saikawa Koga, do Jardim Bandeirantes, e a nova sede do CMEI Ismênia Antoniolli Grassano, no Jardim Vale das Perobas II; este em avançada construção. “Estamos começando o ano letivo na educação. Vamos contratar de imediato 222 profissionais, que também darão auxílio para a abertura dos nossos novos CMEI’s para melhor atendimento às nossas crianças. Estamos preocupados com a educação e vamos fazer de tudo para que ela funcione efetivamente. Priorizamos a educação de qualidade e toda a assistência necessários para todos os nossos alunos da Rede Municipal”, frisou.

A reunião contou com a presença do secretário de Administração, Beto Siena, secretária de Governo, Lúcia Golon, diretora do Ensino Fundamental, Vandrea Vital Cestari, diretora da Educação Infantil, Leandra Birce, e vereador Marcelo Júnio. Segundo o departamento de Recursos Humanos (RH), os editais de convocação serão publicados em Diário Oficial e no site oficial da Prefeitura de Arapongas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.