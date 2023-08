Prefeitura vai administrar Cemitério Parque Jardim das Acácias

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, formalizou nesta quarta-feira, 02, o termo de desapropriação amigável do imóvel e de todas as instalações do Cemitério Parque Jardim das Acácias. Através do documento, o município já tomou posse da área, passando a administrar o cemitério parque.

A iniciativa foi conduzida por meio da Procuradoria Jurídica do município e pela Secretaria do Meio Ambiente. “Essa é uma luta de anos da atual gestão e agora conseguimos toda a formalização legal. Serão respeitados todos os contratos com as pessoas que já adquiriram jazigos no Acácias. A Prefeitura vai gerenciar todos os serviços. E assim que estiver estabilizado administrativamente vai passar a comercializar novos jazigos”, explica o secretário municipal do Meio Ambiente, Renan Rodrigues Manoel.

O prefeito Sérgio Onofre afirmou ser um passo positivo para solucionar a falta de vagas no cemitério municipal. “ Uma vitória para o município de Arapongas, que necessita de uma ampliação neste sentido. Hoje para aprovar um cemitério junto ao IAT leva, em média, uns cinco anos. O cemitério municipal está praticamente sem espaço para novas covas e essa desapropriação traz mais dignidade para as famílias”, comemorou. Ainda de acordo com Onofre, o Cemitério Parque Jardim das Acácias conta com 14 mil covas, o que deve solucionar por cerca de 30 anos a falta de espaço para sepultamentos. “Em breve, estaremos funcionando o novo cemitério”, incluiu Onofre.

Acompanharam também o diretor do Meio Ambiente, Jacídio da Silva, secretário de Segurança, Paulo Argati, e o gerente do Cemitério Municipal, Albino Amaral.

