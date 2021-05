Prefeitura retoma cadastro para desconto no pedágio

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Indústria e Comércio (Semic) vai retomar na próxima segunda-feira, 10, a abertura de cadastros ou recadastramentos para o desconto na tarifa do pedágio. O serviço será totalmente on-line, através de links que serão disponibilizados no site da Prefeitura. Tais serviços serão feitos até o dia 10 de junho.

Vale salientar que para obter o desconto, os motoristas de veículos comuns (carros), ou caminhões precisam comprovar que residem em Arapongas, possuem veículo com placas do município, e comprovem a utilização da rodovia para trabalho, estudos ou tratamento médico, no mínimo três (3) vezes semanais.

Aos usuários de motocicletas não é necessária a realização do RECADASTRAMENTO, apenas dos novos cadastros. É necessário que comprovem que residem em Arapongas, e possuem veículo com placa do município. Não precisam comprovar utilização frequente do pedágio.

Para cada CPF ou CNPJ será vinculado apenas UM veículo.

INFORMAÇÕES: 3902-1064/ Sala do Empreendedor.

Como vai funcionar:

CONDUTORES DE CARROS

Para quem já possui o benefício é necessário fazer o recadastramento.

Tanto os novos cadastros como os recadastramentos deverão ser feitos através do link:

https://arapongas.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/7/padrao/2/load/1

O motorista deve preencher o formulário, anexar os documentos solicitados (CNH, DOCUMENTO DO VEÍCULO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DOCUMENTO QUE COMPROVE A UTILZAÇÃO DO PEDÁGIO COM FREQUÊNCIA), e clicar em CONFIRMAR. Logo após, será gerado um protocolo.

Automaticamente, o formulário será encaminhado à Semic.

Os cadastros e recadastramentos serão analisados no prazo de 15 dias úteis e a resposta encaminhada no e-mail do solicitante.

CONDUTORES DE MOTOS

Apenas novos cadastros

Os novos cadastros deverão ser feitos através do link: https://arapongas.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/8/padrao/2/load/1

O motorista deve preencher o formulário, anexar os documentos solicitados (CNH, DOCUMENTO DA MOTO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA), e clicar em CONFIRMAR. Logo após, será gerado um protocolo.

Automaticamente, o formulário será encaminhado à Semic.

Os cadastros serão analisados no prazo de 15 dias úteis e a resposta encaminhada no e-mail do solicitante.

DESCONTOS

Os descontos são de 79% para veículo comum e 74% para caminhão até três eixos. Motocicletas cadastradas pagarão apenas R$ 1,00 por passagem.