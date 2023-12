Prefeitura recupera trecho entre as Três Ilhas e Estrada da Aliança

Para garantir a circulação das famílias que vivem no campo e o escoamento da produção agrícola, a Prefeitura de Arapongas vem mantendo uma frente ampla de trabalho visando a recuperação das estradas rurais. Exemplo acaba de acontecer no trecho que liga as Três Ilhas à Estrada da Aliança, com percurso de 3,8 quilômetros.

“Ali foi realizado um trabalho de cascalhamento, implicando no transporte de cerca de 50 viagens de cascalho, mais patrolagem, limpeza de caixas e laterais com pá-carregadeira e uso de rolo compactador. As melhorias foram muito bem recebidas pelos moradores da região, que aguardavam esses reparos ansiosamente”, afirma Arthur Barbist Júnior, responsável pelo Setor de Estradas Rurais.

As melhorias também estão atingindo outras regiões, como ocorreu recentemente na Estrada Mestra Orle e na Estrada do Kawka. A Estrada do Orle, além dos serviços de patrola, recebeu material fresado, compactação com rolo, limpeza de caixas de retenção e outras melhorias. Já a Estrada do Kawka recebeu serviço de patrola e rolo.

O prefeito Sérgio Onofre ressalta que os investimentos no setor rural também compreendem outras obras de peso, como ocorreu na mesma região com a construção de uma ponte localizada na Gleba Orle, na Estrada Kawka, sobre o ribeirão Lajeado II, na divisa com o município de Sabáudia – um investimento de R$ 405.218,00.

A Prefeitura de Arapongas também tem auxiliado as famílias do campo com obras de calçamento com pedras poliédricas, como na Estrada do Novo Mundo, um investimento de R$ 1.681.666,00, na Estrada da Igrejinha, investimento de R$ 944.130,00, e na Estrada do Araguari (até a divisa com Londrina), onde foram investidos mais R$ 2,6 milhões. “Arapongas é um município industrializado, mas a agricultura também é um setor muito importante da nossa economia e o produtor rural também é um grande parceiro e contribuinte, merecendo todo o apoio do Poder Público”, resume o prefeito.

