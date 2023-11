Prefeitura realiza II Mostra de Robótica com alunos da Rede Municipal

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta quinta-feira, 23, a II Mostra de Robótica, que envolveu os alunos – do 1º ao 5º ano, das Escolas Municipais.

Pelo segundo ano consecutivo, o objetivo é colocar em prática a aprendizagem adquirida ao longo do ano letivo, desenvolvendo projetos criativos e inovadores – com a orientação dos professores.



Todos os projetos estão expostos na Biblioteca Municipal Machado de Assis para visitação. No período da noite, às 19h30, será feita a premiação dos projetos mais inovadores, com a presença dos estudantes, Secretaria de Educação, familiares dos alunos e comunidade em geral. A iniciativa conta também com o apoio da empresa Brink Mobil que realizou uma formação com os professores, reforçando a metodologia e auxiliando no desenvolvimento dos trabalhos.

A Robótica Educacional foi implantada no currículo da Rede Municipal de Ensino em maio de 2018, encaixando as inovações tecnológicas exigidas na educação moderna, cumprindo sua finalidade de melhorar os índices de desenvolvimento dos alunos. Em 2019, a matéria que antes era aplicada junto com as aulas de Ciências, passou a ter status de disciplina, com professores específicos e aulas duas vezes por semana. A Robótica atende mais de 7 mil alunos do 1° ao 5° ano.



