Prefeitura realiza capacitação para equipes dos Serviços de Urgência

A capacitação aconteceu na quinta-feira

Na noite da última quinta-feira, 03, profissionais da área da saúde (SAMU, Secretaria de Saúde, Hospital Norte Paranaense – Honpar, Irmandade Santa Casa, 16ª Regional de Saúde – Sesa e representantes dos municípios de Sabáudia e Santa Fé) estiveram reunidos no Auditório do Paço Municipal.

O encontro marcou a capacitação para equipes dos Serviços de Urgência e Emergência de Arapongas e abordou dois temas. O primeiro deles, “Tipo de Choques: Identificação e manejo correto”, com o médico, Alessandro Sella, e o segundo tema foi, “Via Aérea Difícil”, com a médica, Julia Sorares. Representando a Secretaria Municipal de Saúde, se fez presente o superintendente médico, Dr. Fernando Marques. “ Esses são cursos de capacitação que serão realizados todos os meses. A proposta é trazer informações sobre atualizações médicas com capacitações permanentes e que, resultem na qualidade de atendimento e aperfeiçoamento das equipes”, disse Marques. O próximo encontro será no dia 27 de abril e o convite será estendido para os demais profissionais de saúde da região.

A capacitação para equipes dos Serviços de Urgência e Emergência é certificada através do Núcleo de Educação Permanente de Arapongas (NEPA).

