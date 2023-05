Prefeitura realiza Audiência Pública para prestação de contas

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar na quarta-feira, 31 de maio, audiência pública para apreciação dos relatórios da execução orçamentária e gestão fiscal correspondentes ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e o Cumprimento do Plano Municipal de Saúde.

Serão exibidos os resultados orçamentários, financeiros, índices de aplicação no ensino, FUNDEB, Saúde e despesas com pessoal. A audiência ocorre em cumprimento ao Parágrafo 4º, do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000.

COMO ACOMPANHAR

Os munícipes podem acompanhar o encontro a partir das 9h, no Plenário na Câmara Municipal de Arapongas, R. Harpia, 389 – Centro.

