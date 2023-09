Prefeitura lamenta a morte do músico e compositor Marcus Comar

Prefeitura divulgou nota sobre o falecimento do músico nesta quarta

A prefeitura de Arapongas, no norte do Paraná, divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento do músico, compositor e escritor Marcos Comar, aos 72 anos. O artista faleceu na noite desta terça-feira (19).

De acordo com a publicação do município, “Marcão” como era conhecido, além da paixão pela música, também era um escritor inspirador. “Em seu livro: “Medo, Pânico e Depressão”, compartilhou fatos vivenciados por ele durante a sua vida, e como venceu cada um dos obstáculos. Nossa solidariedade aos familiares e amigos”, diz a nota.

Além dos trabalhos como artista, Marcos também era servidor municipal de Arapongas. Ele está sendo velado na Capela mortuária do Prever em Arapongas, desde às 7h00. O sepultamento será no cemitério municipal às 15h30.

