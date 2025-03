Prefeitura instala ponto eletrônico com reconhecimento facial

A Prefeitura de Arapongas, no norte do Paraná, iniciou a implantação do novo sistema de ponto eletrônico aos servidores municipais – que passará a ser por reconhecimento facial, substituindo o antigo ponto biométrico de frequência por digital.

O novo mecanismo moderniza o procedimento, permitindo os registros de ponto em tempo real e garante o controle efetivo e transparente sobre horários e presenças dos funcionários em seus respectivos postos de trabalho.

Ao todo, 135 aparelhos estão sendo instalados – distribuídos em todos os prédios públicos. Os equipamentos foram locados pelo município – em contrato inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais tempo.

Conforme o secretário de Administração, Gabriel Esper, o novo sistema vem para garantir mais agilidade e transparência no registro dos servidores. “É algo que segue uma tendência mais moderna e inovadora, além de promover uma adesão mais eficaz ao controle de ponto”, explica. Esper acrescenta ainda que o projeto promoverá a integração dos dispositivos com o Sistema de Gestão Pública, resultando em maior domínio das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos.

FUNCIONAMENTO

O Ponto Eletrônico com reconhecimento facial funciona por meio de um terminal – similar a um tablet, com câmera fotográfica. O servidor se aproxima, a tecnologia registra os principais pontos e codifica as informações (login e senha) – via identificação facial. Com isso, o servidor tem sua frequência registrada com agilidade, rigor e segurança.

