Prefeitura inicia entrega dos uniformes cívico-militares em Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou nesta quinta-feira (10) da primeira entrega de uniformes militares aos alunos da Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, na região do Conjunto Flamingos. A disciplina cívico-militar foi implementada neste ano na instituição, que é a segunda da cidade a contar com o modelo de ensino.

Em Arapongas, a primeira escola a contar com o cívico-militar foi a Escola Municipal Dra. Maria Hercília Horácio Stawinsk, Zona Sul. "De maneira gradativa, vamos implantar a disciplina cívico-militar em outras escolas da rede municipal. É algo que teve boa aceitação dos pais, alunos e comunidade. Agora, com a chegada dos uniformes os alunos ficam ainda mais entusiasmados”, pontou Onofre.

Ainda conforme a Prefeitura, a nova Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, do Jardim Caravelle, que foi inaugurada no último dia 29 de julho, também contará com a disciplina cívico-militar.

Uniformes

Ao todo, 702 estudantes do 1º aos 5º anos, da Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, receberam os uniformes. Foram entregues agasalhos, camisetas de maga longa, camisetas de maga curta, shorts (meninos) e shorts-saia (meninas). Em uma segunda etapa, serão entregues tênis e fardas.

