Prefeitura inaugura interligação entre bairros neste domingo

Neste domingo (01), a Prefeitura Municipal de Arapongas fará a entrega oficial da obra de interligação do trecho entre os jardins Morumbi e Novo Imperial ao Novo Centauro, às 10h00. O local do evento será na Rua Xororó Negro, no Conjunto Novo Centauro. A entrega da obra marca a segunda interligação em Arapongas, que coopera com a mobilidade urbana, facilitando o acesso aos bairros, além de maior segurança aos motoristas e transeuntes.

A primeira delas foi a do Conjunto Piacenza ao Jardim Paulino Fedrigo. “Nosso compromisso em promover segurança e mobilidade urbana está sendo concretizado. Essa nova interligação vai promover também o desenvolvimento dos bairros. Estamos muito satisfeitos”, salientou o prefeito Sérgio Onofre. Já inseridas em projetos, outras novas quatro transposições devem ser executadas ao longo dos próximos anos. São elas: do Conjunto Ulysses Guimarães e Jardim Santo Antônio; Santo Antônio e Jardim Novo Horizonte; Centro (Rua Condor) e Jardim Casa Branca (Rua Águias) e Jardim Morumbi e Residencial Tozzi.

OBRA

A ligação viária por ponte interliga o trecho entre o Jardim Morumbi e Novo Imperial ao Novo Centauro. O projeto contou com pavimentação de um trecho de aproximadamente 500 metros, ligando a Rua Dó-Ré-Mi, no Novo Imperial, à Rua Xororó Negro, no Novo Centauro, tubulação e infraestrutura de drenagem, paisagismo, iluminação pública e outros benefícios, além da interligação asfáltica de quatro ruas que anteriormente terminavam em uma área de pastagem.

As ruas contempladas são: Saíra da Serra, Atobá Australiano, Bem-te-vi Assobiador e Urutau Pardo, que passam a ter ligação entre si, e delas com a interligação dos bairros. O investimento na obra foi de R$ 3,6 milhões. São recursos federais liberados através da Caixa Econômica. A obra promove um trânsito mais organizado, maior segurança e mobilidade urbana.

SERVIÇO

Entrega da interligação do Jardim Morumbi e Novo Imperial ao Novo Centauro

DATA: 01 de agosto (domingo)HORÁRIO: 10h00LOCAL: Conjunto Novo Centauro. ENDEREÇO: Rua Xororó Negro