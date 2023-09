Prefeitura faz entrega de alimentos arrecadados em eventos esportivos

Todas as iniciativas buscaram aliar esporte e entretenimento, mas também solidariedade

Nesta semana, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou a entrega dos alimentos e materiais de limpeza e higiene pessoal arrecadados durante o Campeonato Amador, I Torneio de Atletismo de Arapongas e inauguração da Ciclorrota Cidade dos Pássaros - Programa Pedala Paraná.

Todas as iniciativas buscaram aliar esporte e entretenimento, mas também solidariedade. “Fazendo o bem em diversos aspectos. Este também é o papel do esporte”, disse o secretário da pasta, Altair Sartori.

Doações:

Os alimentos, materiais de limpeza, higiene pessoal e leites longa vida arrecadados durante os eventos foram entregues para as seguintes instituições: Igreja Assembleia de Deus, Casa do Aguardo Professor Hideo Okuyamma, Casa de Acolhida São Vicente Palotti e Casa Espírita A Caminho da Luz. “Nos eventos promovidos pela Secretaria de Esporte sempre procuramos trabalhar com alguma causa social. Não é só esporte, nunca foi só esporte. Através dele, além dos benefícios para a saúde física e mental ainda é possível edificar vidas e transformar histórias”, finalizou.

