Da Redação

Prefeitura executa melhorias no Distrito Campinho

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), está desenvolvendo serviços de melhorias estruturais na Avenida Corruíra do Campo; principal rua do Distrito Campinho.

continua após publicidade .

Segundo as informações, as equipes realizam o nivelamento da base do leito da Rua – em trecho de 400 metros, através da aplicação de cascalho e fresado. Posteriormente, a Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) fará a aplicação da lama asfáltica.

“Este é um trecho que faz ligação com as casas de um conjunto habitacional do Campinho, e que estava com cascalho. Agora, estamos realizando todos estes serviços pela Seodur. Depois disso, a Codar finaliza com a lama asfáltica. Com isso, toda a extensão da principal Avenida do distrito terá um asfalto de qualidade, favorecendo a mobilidade da comunidade”, diz o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani. Ele garante que com a conclusão dos serviços a região do Campinho estará 100% asfaltada.