Prefeitura executa etapa final de revitalização em Aricanduva

Da Redação

Rua Guarani, localizada no Distrito de Aricanduva

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), está em vias de concluir o serviço de revitalização da Rua Guarani, localizada no Distrito de Aricanduva.

Segundo a Seodur, a etapa final a conclusão da parte de calçamento (com 80% já executados) e fase do paisagismo, que deve envolver o plantio de mais de 200 mudas de árvores. “Dentro do cronograma esperado, acreditamos que o serviço seja finalizado em 30 a 45 dias. Com boa parte da obra executado, podemos ver que ela traz melhor acessibilidade, segurança e maior planejamento urbanístico para este importante distrito de Arapongas”, disse o engenheiro da prefeitura, Ricardo Koike.

Liberada pelo prefeito Sérgio Onofre em junho do ano passado, a obra de revitalização da Rua Guarani contou com serviços de pavimentação em CBUQ, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais, sinalização viária horizontal e vertical, iluminação pública, acessibilidade e arborização – transformando-a em uma Avenida. O investimento é de R$ 1.397.476,58. Ainda na oportunidade, foi dada a ordem de serviço para a Rua Negaça (do Jardim Aeroporto), que incluiu a Rua Gavião Pomba Azulada (Jd. Portal das Flores II) – no valor de R$ 2.209.490,21.

