Prefeitura entrega escrituras definitivas para mais quatro empresas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o secretário de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semud), Paulo Grassano, fizeram na manhã desta quinta-feira (21) a entrega de escrituras definitivas de terrenos para representantes de mais quatro empresas: Araplast, Ortelani, TCR Máquinas e Majoka. Segundo os empresários beneficiados, a maioria está esperando pelo documento há cerca de 20 anos. Eles classificaram a entrega da escritura definitiva como “um verdadeiro presente de Natal”.

Sérgio Onofre afirmou que a entrega da escritura definitiva para as empresas que cumpriram todos os termos constantes da doação dos terrenos pelo município é, na verdade, uma obrigação. “Nós lamentamos que isso já não tenha sido resolvida por administrações anteriores. Vocês estão aqui, gerando emprego e ajudando no desenvolvimento do município. Nada mais justo do que terem a situação dos terrenos onde se instalaram perfeitamente legalizada”, afirmou o prefeito.

Paulo Grassano destacou o perfil dessas empresas na geração de emprego e renda para Arapongas e lembrou que só neste ano foram entregues mais de 20 escrituras definitivas. “É uma determinação do prefeito Sérgio Onofre, que estamos priorizando. Importante destacar também o apoio nesse processo do secretário de Governo, Rafael Cita, ex-procurador Jurídico, e também do secretário de Obras, Fernando Volpato”, frisou Grassano. Também participou da entrega o vereador Milton Xavier, o "Toxinha."

