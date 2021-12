Da Redação

Prefeitura entra em recesso no próximo dia 18 de dezembro

A Prefeitura Municipal de Arapongas entrará em recesso a partir deste dia 18 de dezembro, devendo retomar as atividades no dia 10 de janeiro. De acordo com o decreto nº 736/21, de 03 de dezembro de 2021, deverão trabalhar no período do recesso os servidores com serviços considerados indispensáveis e essenciais, definidas as escalas, horários e datas pelos respectivos secretários de cada área.

continua após publicidade .

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde regulamentou o período de recesso (decreto nº 737/21, de 03 de dezembro de 2021). Na maioria dos departamentos, o retorno será no dia 03 de janeiro. Confira os períodos e locais elencados abaixo:

continua após publicidade .

Clínica do Bebê: início do recesso 18/12 – retorno do recesso 03/01

CAPS AD: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

CAPS II: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

continua após publicidade .

Central de Ambulância: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

Centro de Especialidades Jaime de Lima: início do recesso 18/12 – retorno do recesso 03/01

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO): início do recesso 18/12 – retorno do recesso 03/01

continua após publicidade .

CISAM: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

Clínica Municipal de Fisioterapia: início do recesso 18/12 – retorno do recesso 03/01

continua após publicidade .

Controle de Endemias: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

Farmácia Central: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

Farmácia Especial: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

continua após publicidade .

Programa Saúde da Família: início do recesso 18/12 – retorno do recesso 03/01

18 HORAS (Petrópolis; Zona Sul e Flamingos): início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

SAMU: Prestará serviços ininterruptos

UPA 24 HORAS: Prestará serviços ininterruptos

Vigilância Epidemiológica: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

Vigilância Sanitária: início do recesso 24/12 – retorno do recesso 03/01

Secretaria Municipal de Saúde: início do recesso 18/12 – retorno do recesso 10/01.

Serviço interno: de 03/01 a 10/01.