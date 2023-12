Prefeitura e ONG agem contra maus-tratos a cães; saiba como denunciar

Segundo informações do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) – vinculada à Secretaria de Segurança e Secretaria do Meio Ambiente, na última semana, após uma solicitação da 22ª SDP de Arapongas e da Organização de Proteção Animal de Arapongas – ONG OPAA, foi verificada uma denúncia de maus-tratos de animais, na Rua Ema, nº 114, Vila Sampaio. Conforme o registro, no local foi identificado dois cães soltos em via pública e sem a supervisão de um responsável.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PM encontra pedras de crack dentro de rádio e homem é preso

Além disso, um dos animais apresentava grave lesão no focinho. Para a equipe, o tutor relatou que os cães estavam na rua após fugiram da residência e que o animal com ferimento não estava recebendo cuidados veterinários. “Ele se negou a adotar as medidas necessárias para mitigar o sofrimento do animal. Como a condição identificada se caracterizou como maus-tratos, devido à negligência do tutor em ofertar tratamentos veterinários ao cachorro, houve aplicação do Auto de Infração Ambiental (AIA), correspondente a 20 Unidades Fiscais de Arapongas-UFAs (R$6.240,20) ”, explicou o guarda ambiental, GM Emerson Alves. O infrator foi encaminhado para a delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis. Já os cachorros foram recolhidos e levados para tratamento adequado sob responsabilidade da ONG OPAA. “ Recebemos diversas denúncias deste caso. Todos os procedimentos cabíveis foram feitos. Não dar assistência veterinária é crime. Estamos combatendo qualquer tipo de violência contra os animais na nossa cidade. É algo que não podemos deixar passar impune”, declara a vereadora e representante da ONG OPPA, Meyre Farias.

continua após publicidade

DENÚNCIAS

A Prefeitura de Arapongas conta com uma ferramenta on-line de serviços públicos. Agora, o “Autoatendimento do Cidadão” conta com o protocolo de denúncias ambientais, maus-tratos aos animais e solicitações dos serviços públicos.

COMO UTILIZAR O NOVO SERVIÇO?

continua após publicidade

Para solicitar os serviços, basta acessar o “Portal do Autoatendimento” pelo link https://arapongas.atende.net/, e na barra de pesquisa digitar “Denúncia” ou “Solicitação – Meio Ambiente”.

Localize o serviço “Denúncia/Solicitação - Meio Ambiente”, e clique sobre ela. Também é possível entrar através do link direto https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-denuncias-meio-ambiente-maus-tratos-animais-lixo-irregular

Caso o cidadão não tenha cadastro no sistema, será necessário solicitar. Após clicar no link, o sistema solicitará “login” ou o “cadastro”.

Em casos de identificação de irregularidades ambientais, inibição de práticas irregulares ou para s

Siga o TNOnline no Google News