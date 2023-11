Prefeitura e IFPR realizam Certificação do Cursinho Pré-Vestibular

Na última quarta (22), o IFPR Campus Avançado Arapongas promoveu a Cerimônia de certificação de conclusão do Curso FIC em Gestão de Competências e Habilidades para Exames de Larga Escala (Cursinho Preparatório Pré-Vestibular e ENEM). Neste ano, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Educação (Semed) e o IFPR Campus Avançado Arapongas uma parceria estratégia para o Cursinho Pré-Vestibular Municipal Gratuito, serviço ofertado desde 2017 pela Prefeitura de Arapongas para alunos que estão cursando o terceiro ano de escolas públicas. Além disso, foi firmado também um Convênio de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de diversas atividades educacionais, entre elas cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), workshops, palestras e eventos socioeducacionais.

Certificação

A cerimônia contou com a participação dos estudantes concluintes, acompanhados familiares e amigos; da Gerente de Ensino e representante da Secretaria Municipal de Educação, Lilian Paula Martins Lorençato; do Diretor Geral do IFPR Arapongas, Prof. Thiago Pereira do Nascimento, da Coordenadora do Convênio entre IFPR e Secretaria de Educação de Arapongas, professora Leila Pryjma.

O curso foi desenvolvido em parceria entre a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Educação e o IFPR Campus Avançado Arapongas. A oferta teve duração de 4 meses (agosto a novembro) e contou com a participação de 50 estudantes matriculados, dos quais 44 concluíram o curso com êxito.

Durante o período das aulas, os estudantes foram beneficiados com transporte gratuito e alimentação escolar.

“Foi um excelente índice de concluintes e de aproveitamento. Os estudantes foram assíduos, frequentaram o curso com dedicação e tiveram acesso a um colegiado amplo e dinâmico, composto por professores do IFPR, juntamente aos contratados via edital da Prefeitura Municipal. Os resultados já estão acontecendo, já temos estudantes aprovados no vestibular da UNESPAR e classificações para a segunda fase da UEL. Considerando que tem vários resultados para saírem, a expectativa é um grande índice de aprovações”, comenta o Professor Eduardo Lemes Monteiro, servidor da Prefeitura Municipal e Coordenador do curso.

“É motivo de orgulho e satisfação vivenciar este momento. Uma parceria que nasceu da articulação entre a Prefeitura Municipal e o IFPR Arapongas, que gera frutos tão positivos na vida desses estudantes. Poder ofertar um cursinho preparatório gratuito, de tamanha qualidade, a jovens em sua maioria do ensino público na cidade de Arapongas, é uma conquista imensurável para o desenvolvimento educacional da nossa cidade”, comenta o Diretor do IFPR Arapongas, Thiago Nascimento.

Para o ano que vem, o planejamento é de duas ofertas do cursinho preparatório gratuito para ENEM e vestibulares, uma no primeiro e outra no segundo semestre do ano, ampliando assim o número de vagas e oportunidades. Os editais serão publicados em breve e poderão ser acompanhados nas mídias e veículos oficiais de comunicação.

APOIO: IFPR Campus Arapongas

