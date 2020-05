Prefeitura e concessionária fazem galeria pluvial em área industrial de Arapongas

Uma parceria entre a Prefeitura de Arapongas e a concessionária Viapar está permitindo a execução de uma obra reivindicada há anos na Rua Juriti Vermelha. A via dá acesso a empresas de móveis, como a DJ Móveis e a Caemmun, além de empresas de outros segmentos, como a Churrascaria Herança.

“Com a passagem de veículos pesados, a pavimentação antiga acabou cedendo e todo o trabalho de manutenção executado ali acaba não aguentando por muito tempo, já que a base não é compatível com o tráfego. A obra que está sendo executada agora deverá solucionar definitivamente o problema”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

Nesta primeira etapa, estão sendo finalizadas as obras de galerias pluviais ao longo de toda a via, numa extensão de mais de 400 metros. Pela parceria, a Viapar fornecerá a massa para a pavimentação, a ser executada na próxima etapa. O investimento total será de cerca de R$ 500 mil. O vice-prefeito Jair Milani destaca que a Prefeitura também executará melhorias semelhantes na Rua Tucano do Bico Verde, localizada ao lado.

“Esses investimentos vão se somar a outros, que a Viapar já vem executando para a construção das vias marginais da PR-444, preparando toda aquela região da cidade para a expansão industrial”, afirma Jair Milani. A previsão é de que a obra deverá estar concluída até o final do mês.