Prefeitura doa terreno para a instalação do Gatil Municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Onofre salientou a importância de serviços voltados para a causa animal

Nesta quarta-feira, 25, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, formalizou a doação de um terreno – localizado no Pq. Industrial IV, Zona Sul, onde será instalado um Gatil - lugar destinado ao abrigo e cuidado de gatos. O novo espaço será ao lado do Canil Municipal de Arapongas. O ato contou com a presença do vereador Rodrigo de Deus, responsável pela iniciativa, além do veterinário e empresário Sandro Niclevisk. Há anos, a família de Niclevisk atua na defesa e cuidados de animais – especialmente de felinos. “Há 10 anos, meu pai, Valter Niclevisk, acolheu um animal em situação precária, e desde então isso só foi crescendo. Chegamos a acolher 130 gatos e 60 cachorros em propriedade da nossa família. E, com a necessidade de fazer a transferência dos animais para um outro espaço, firmamos essa parceria com o prefeito, por intermédio do vereador Rodrigo de Deus, para darmos continuidade neste serviço social em prol dos animais”, falou.

continua após publicidade .

Onofre salientou a importância de serviços voltados para a causa animal. “Como é sabido, os animais em situação de abandono transformam-se em um problema de saúde pública. Nós já estávamos em negociações para a transferência do gatil criado pela família Niclevisk para um terreno do município. Será possível dar um maior acolhimento para os gatos em situação de rua, unindo esforços para um bem maior”, disse. Neste sentido, em 2021, a Prefeitura de Arapongas finalizou a construção do Canil Municipal - na Rua Anu Coroca – Pq. Industrial IV. O espaço conta com área de 444,85 metros quadrados, em terreno de 975 metros quadrados. A estrutura conta com recepção, sala de administração, sala de atendimento veterinário, copa, sanitários, baias para guarda de animais e outras dependências.

DEFESA ANIMAL

Engajado nessas causas, o vereador Rodrigo de Deus falou sobre o avanço. “Unimos o útil com o agradável. Agora, o município terá maior condição de ajudar os gatos abandonados ou que passam por maus-tratos. Só os lares temporários não são suficientes e, por isso, alinhamos esta parceria com a família Niclevisk – que já contava com uma estrutura de atendimento. Agora, juntamente com o município, será possível dar maior aporte neste sentido. O prefeito logo abraçou a ideia e demos um passo positivo para a implantação de um gatil municipal”, disse.

continua após publicidade .

Como forma de homenagear Valter Niclevisk, um dos precursores nos cuidados de animais em situação de abandono, o gatil deverá recebeu seu nome, após indicação na Câmara Municipal e sanção do prefeito Sérgio Onofre.

Siga o TNOnline no Google News