Prefeitura decreta luto oficial pela morte de cartorário

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas decretou três dias de luto oficial pela morte do cartorário Ricardo Grassano, tabelião titular do Cartório de Registro Civil, ocorrida na madrugada deste sábado (22).

“Nós nos solidarizamos com os familiares e amigos do Sr. Ricardo, ao mesmo tempo em que destacamos a longa folha de serviços prestados à comunidade de Arapongas, seja diretamente por sua pessoa, seja através de uma família que é pioneira em nosso meio e que faz parte da história do nosso município”, assinalou o prefeito Sérgio Onofre.

Segundo familiares, Ricardo Grassano estava internado em um hospital de Londrina e morreu em decorrência de uma infecção generalizada. O velório e o sepultamento serão no Cemitério Parque Jardim das Acácias, em Arapongas.