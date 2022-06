Prefeitura de Arapongas vai antecipar 13º dos servidores; entenda

Da Redação

A antecipação da parcela do 13º salário significa a injeção de R$ 5.916.395,20 a mais na economia local

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por intermédio da Secretaria de Finanças, vai efetuar o pagamento da primeira parcela referente ao 13º salário dos servidores públicos municipais. O débito do valor acontecerá nesta quinta-feira (30), juntamente com o pagamento da folha do mês referente.

A antecipação da parcela do 13º salário significa a injeção de R$ 5.916.395,20 a mais na economia local. De acordo com a diretoria de Recursos Humanos, a liberação da parcela beneficia 3.216 servidores públicos.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, reitera que este é um procedimento adotado desde o mandato passado, o que reforça o equilíbrio nas contas municipais. “A antecipação da primeira parcela do 13º demonstra uma saúde fiscal e o compromisso com os nossos servidores, além de contribuir com esta retomada da economia após o período crítico de pandemia. É algo que vem para auxiliar os servidores públicos a se organizarem com as suas despesas pessoais e familiares e uma importante injeção de recursos no nosso município”, disse o prefeito.

Onofre destaca, ainda, que o pagamento só está sendo possível graças à condução das finanças municipais com austeridade, uma vez que a arrecadação dos municípios foi fortemente impactada com o desaquecimento da economia no período pandêmico.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

