Prefeitura de Arapongas se prepara para o Dia do Desafio

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, se prepara para mais uma edição do “Dia do Desafio” – com a proposta de que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, durante 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física. Em novo formato, o evento deixa de ser competitivo entre as cidades, mas permanece com o foco para a prática esportiva. O evento está marcado para esta quarta-feira (31 de maio).

continua após publicidade

Nesta segunda-feira (29), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu a camiseta alusiva ao evento – pelas mãos do secretário da pasta, Altair Sartori. O ato contou também com a presença do procurador jurídico, Rafael Cita. “Todos mobilizados em uma causa nobre. Deixando o sedentarismo de lado e, incentivando a população para a prática de alguma atividade física”, disse Onofre.

COMO PARTICIPAR?

Para participar é só se cadastrar no site do Sesc www.sescpr.com.br/ddd ou através do telefone 3902-1114 (Secretaria de Esporte). Os cadastros dos participantes podem ser feitos das 00h00 até as 21h:00 horas (pelo site) e das 09h00 às 17h00 (pelo telefone da Secretaria de Esporte).

continua após publicidade

PAÇO

No dia 31, haverá uma abertura oficial no Paço Municipal (Rua Garças, nº 750 – Centro), às 9h00, com a participação dos servidores municipais. Além disso, em outros locais, o Dia do Desafio também será impulsionado (Escolas municipais, colégios estaduais, escolinhas vinculadas à Secretaria de Esporte e etc). Cada local praticará uma atividade por 15 minutos e fará o registro.

Neste ano, o Dia do Desafio é uma parceria da Prefeitura de Arapongas e do Sesc PR - Sistema Fecomércio Sesc Senac PR (Unidade Sesc Senac de Arapongas).

Siga o TNOnline no Google News