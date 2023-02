Prefeitura de Arapongas reforça esquema de segurança para Carnaval

Da Redação

Argati salienta ainda que em outras regiões da cidade demais equipes seguirão com o patrulhamento normalmente.

Garantindo a segurança dos foliões e foliãs no Carnaval, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), vai reforçar o patrulhamento e esquema de segurança nos dias do evento – que acontece de 17 a 21 de fevereiro, na Estação Cultural Milene (Feira da Lua).

Segundo o secretário da pasta, Paulo Argati, a atuação conjunta entre a Guarda Municipal (GMA) e a Polícia Militar (PM) contará com efetivo de 22 profissionais, além do Canil. “ Será uma atuação integrada, fortalecendo a segurança das famílias. Serão 12 GM’s e 10 PM’s, incluindo também a presença da equipe do Canil”, falou. Argati salienta ainda que em outras regiões da cidade demais equipes seguirão com o patrulhamento normalmente.

- SEXTA-FEIRA - 17/02 Horário: a partir das 19h00, praça de alimentação e show com a Banda Talentos.

- SÁBADO – 18/02 Horário: a partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão.Às 19h00, praça de alimentação, apresentação do Grupo Sairêe e Banda Talentos.

- DOMINGO – 19/02Horário: a partir das 15h, matinê para crianças com diversas atividades. Às 19h00, show com Grupo É Do Nosso Jeito, praça de alimentação e Banda Talentos.

- SEGUNDA-FEIRA – 20/02Horário: A partir das 15h matinê.Às 19h00 apresentação do Grupo Muleke Atrevido, praça de alimentação e Banda Talentos.

- TERÇA-FEIRA – 21/02Horário: A partir das 15h00, matinê com doces, brinquedos e muita diversão. Às 19h00, abertura com o Grupo As Cores do Samba, praça de alimentação e Banda Talentos.

