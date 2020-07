Prefeitura de Arapongas recebe doação de mil máscaras descartáveis

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas recebeu nesta quarta-feira, 10, a doação de mil máscaras descartáveis através da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por meio do projeto “ Mãos que ajudam” um grupo de membros da igreja confeccionou as máscaras.

As doações aconteceram também em outras cidades da região. Todas as máscaras vão reforçam os trabalhos que integram o Plano Municipal de Contingência no enfrentamento do coronavírus (Covid-19).

“Temos tido a generosidade de muitas empresas e instituições na luta contra a Covid-19. Dessa vez, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos ajudou com a doação de 1 mil máscaras, que muito irá contribuir com as ações de saúde. Só temos que agradecer esse ato especial”, pontuou o prefeito, Sérgio Onofre.

Representaram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os membros Mário Júnior, Nilva Oliveira de Souza e Otávio Ribeiro de Souza.