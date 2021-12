Prefeitura de Arapongas realiza bênção e Show de Prêmios

Da Redação

Como parte das atividades de encerramento de fim de ano, a Prefeitura de Arapongas realizou nesta quinta-feira, 16, a tradicional bênção ecumênica no Paço Municipal. O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, secretários municipais e servidores públicos.

A celebração foi ministrada pelo Padre Noel Ribeiro da Silva, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, e também pelo pastor e vereador Rodrigo de Deus. Na abertura, o prefeito Sérgio Onofre fez um balanço do ano e refirmou o compromisso de mais conquistas para o ano que vem.

“Este foi um ano de grandes desafios, mas também de muito trabalho concluído. Este é um momento de agradecimento a Deus por tudo o que nos proporcionou. Em 2021, tivemos ainda muitos reflexos da pandemia, período em que perdemos pessoas especiais. Aos poucos, fomos retomando nossa rotina, tivemos avanços significativos na vacinação e quedas nos índices de transmissão do vírus e óbitos. Encerramos o ano com as contas públicas em dia e execução de importantes obras. Resultado da união de esforços de todos aqueles que trabalharam firmes. Agora fica a expectativa de um 2022 ainda melhor. Agradecemos o empenho de cada servidor público que cumpriu o seu papel diário”, disse.

O vice-prefeito Jair Milani também deixou sua mensagem, agradecendo a todos os servidores e desejando um bom fim de ano.

“A cada um que contribuiu com a nossa gestão, o nosso muito obrigado. Sem a dedicação dos servidores, não há administração que alcance êxito”, disse.

SHOW DE PRÊMIOS

O dia foi marcado também pelo Show de Prêmios – sorteio realizado entre os servidores municipais. Neste ano, o sorteio ocorreu através de transmissão ao vivo pela página oficial da Prefeitura de Arapongas, via Facebook. Foram sorteados 02 motos Honda Pop 110i – 0KM; 02 TV’s LED 36”; 10 bicicletas e mais 10 poupanças no valor de R$ 300,00 cada, além de outros prêmios.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Arapongas e Sispamas, contando com o apoio do Sicredi, Pacaembu Construtora e Sicoob Horizonte. Participaram também a direção da Codar, secretários municipais e os vereadores Cecéu, Meyre Farias, Marcelo de Souza e Marilsa Staub.