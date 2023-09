Prefeitura de Arapongas realiza audiência pública nesta sexta (29)

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento, realiza nesta sexta-feira (29) uma audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de Relatórios de Gestão Fiscal e o 4º Bimestre dos relatórios resumidos da Execução Orçamentária de 2023, do IPPASA, da Secretaria de Educação, do Executivo e da Secretaria de Assistência Social.

continua após publicidade

Na oportunidade, serão apresentados também a demonstração das aplicações em ações e serviços públicos de saúde, relativo ao 2º Quadrimestre de 2023,por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A audiência ocorre em cumprimento ao parágrafo 4º, do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000.

- LEIA MAIS: Diretor clínico do Honpar, médico Rogério Teruya morre aos 44 anos

continua após publicidade

Os interessados podem acompanhar o encontro a partir das 9 horas, no Plenário na Câmara Municipal, localizado na Rua Harpia, nº 389. Aqueles que não puderem ir pessoalmente, podem acompanhar através das redes sociais (clique aqui).

Siga o TNOnline no Google News