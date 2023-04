Prefeitura de Arapongas prorroga vencimento do IPTU; saiba mais

Da Redação

O decreto vale também para a ISSQN

A Prefeitura Municipal de Arapongas está prorrogando para dia 30 de abril o vencimento da cota única e da primeira parcela referente ao IPTU 2023 (Imposto Predial, Territorial Urbano). A decisão, publicada por meio do decreto 262/23, também vale para a ISSQN.

Segundo o Departamento de Tributação, o decreto foi assinado pelo prefeito Sérgio Onofre, atendendo a solicitação de vários contribuintes que alegaram não terem recebido a tempo os carnês para pagamento dentro do prazo.

"De fato, apesar de os Correios ter realizado uma força-tarefa para a distribuição dos carnês, neste ano houve um atraso. Isso ocorreu porque a empresa que venceu a concorrência e ficou responsável pela impressão dos carnês é do Rio de Janeiro e não conseguiu despachar os impressos dentro do prazo", afirma o prefeito.

Onofre já havia acenado essa possibilidade durante uma entrevista concedida no dia 20 de março. Com o decreto, o contribuinte passa a ter até o dia 30/04 para o pagamento em cota única, com desconto de 10%.

Caso opte por parcelar o imposto em até nove meses, sem desconto, os vencimentos vão ocorrer nas seguintes datas:

1ª Parcela - Vencimento em 30/04/2023;

2ª Parcela - Vencimento em 10/05/2023;

3ª Parcela - Vencimento em 10/06/2023;

4ª Parcela - Vencimento em 10/07/2023;

5ª Parcela - Vencimento em 10/08/2023;

6ª Parcela - Vencimento em 10/09/2023;

7ª Parcela - Vencimento em 13/10/2023;

8ª Parcela - Vencimento em 10/11/2023;

9ª Parcela - Vencimento em 10/12/2023.

"Quem preferir também pode imprimir os boletos a partir do site da Prefeitura. Entre IPTU, Taxa de Alvará e ISSQN Profissional Qualificado foram distribuídos cerca de 80 mil carnês", afirma Orlando Bieleski, diretor de Tributação.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

