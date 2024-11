Prefeitura de Arapongas promove 'carreata rosa' neste sábado (26)

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado (26) a tradicional Carreata Rosa, alusiva à Campanha Outubro Rosa, que incentiva para a importância dos cuidados com a saúde da mulher, reforçando a prevenção e detecção precoce do câncer de mama e também do câncer do colo do útero.

O ato reuniu diversas lideranças, como o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, além de secretários municipais, servidores da Saúde e outros representantes da comunidade.

A carreata teve início às 9h da Praça Júlio Junqueira (Praça Mauá), percorreu a Avenida Arapongas, chegando à Praça da Igreja Matriz.

O prefeito do município, Sergio Onofre, agradeceu a todos que estiveram presente na manifestação. "Todos os anos do nosso mandato, fizemos essa manifestação com as mulheres, junto com os homens, junto com os profissionais de saúde, para a conscientização do outubro rosa. Todos os anos deu muita gente. Quero agradecer toda a população, pois o preventivo é o mais barato", afirmou.

Veja:

Buscando alcançar mais mulheres, o Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contam com uma programação especial.

PROGRAMAÇÃO

CISAM – Centro Integrado da Saúde da Mulher

DIA 30/10: Realização de exames preventivos e solicitação de mamografia, das 18h às 21h.

UBSs (com agendamento)

DIA 26/10:

UBS TRIÂNGULO: coleta de exames preventivos, solicitação de mamografia, aferição de sinais vitais e teste rápido. Das 8h às 14h.

DIA 28/10:

UBS SÃO JOÃO: exames preventivos, solicitação de mamografia e teste rápido. Das 8h às 16h.

DIA 29/10:

UBS SAN RAPHAEL: coleta de exames preventivos, solicitação de mamografia e aferição de sinais vitais. Das 17h às 21h.

UBS DEL CONDOR: exames preventivos, solicitação de mamografia, teste rápido, avaliação odontológicas e auriculoterapia. Das 17h às 21h.

UBS LORI: consulta médica, coleta de preventivo, mamografia, aferição de sinais vitais e teste rápido. Das 17h às 21h.

UBS PADRE CHICO: atendimento médico, solicitação de mamografia e cuidados estéticos. Das 17h às 21h.

DIA 31/10

UBS PRIMAVERA: exames preventivos, solicitação de mamografia, vacinação e consulta médica. Das 17h às 21h.

