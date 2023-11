Prefeitura de Arapongas participa da Conferência Nacional de Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Arapongas, no norte do Paraná, participou na última terça-feira, 14, da etapa regional da Conferência Nacional de Educação (CONAE). O encontro contou com a presença da secretária da pasta, Cristiane Pablos Rossetti, além de professores, técnicos da secretaria, diretores escolares e coordenadores pedagógicos.

O ato aconteceu na sede do campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e proporcionou a troca de ideias, soluções e inovação para o futuro da educação no cenário brasileiro. “São debates importantes referentes à educação. Através da Conae, a sociedade participa do desenvolvimento da educação nacional”, falou.

A Conferência Nacional de Educação (Conae) é um espaço democrático, discussão e preservação da qualidade social da Educação Pública, sendo aberto pelo Poder Público e articulado com a sociedade. Além de ser coordenada pelo Fórum Nacional da Educação (FNE) que apresenta as orientações básicas para a organização das conferências municipais, intermunicipais, estaduais e Distrito Federal que precedem a etapa nacional.

