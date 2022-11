Prefeitura de Arapongas orienta sobre cadastro para doadores de sangue

Da Redação

Secretaria de Saúde de Arapongas faz campanha para ampliar quantidade de doadores de sangue na cidade

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está orientando as pessoas sobre a doação de sangue. A cidade promove reforços sobre o cadastramento para a doação sempre nas últimas terça-feira de cada mês. Segundo a Saúde, as vagas ainda não foram totalmente preenchidas e o município necessita de doadores voluntários.

Os agendamentos podem ser feitos de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 13h às 17h, pelos telefones: 3902-1184 e 3902-1182 ou também presencialmente, na Secretaria de Saúde, nestes mesmos dias e horários.

ONDE ACONTECE?

A doação é realizada no prédio do Laboratório Municipal, ao lado da UPA, no Jardim Caravelle (Rua Atingau, s/n, das 13h às 16h).

REQUISITOS PARA DOAÇÃO

Qual o intervalo entre as doações de sangue?

Homens: de 2 em 2 meses, sendo, no máximo, 4 vezes ao ano.



Mulheres: 3 em 3 meses, sendo, no máximo, 3 doações ao ano.

Veja abaixo os critérios para poder ser doador:

- Estar em boas condições de saúde

- Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal)

- Observação: Durante a vigência da pandemia, doadores acima de 59 anos completos deverão, preferencialmente, permanecer em suas residências.

- Pesar no mínimo 51Kg na balança do HEMEPAR

- Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

- Apresentar documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação)

- Alguns fatores impedem de ser doador.

Para saber quais são estes critérios, acesse esse link:





VOCÊ SABIA?

Depois de coletado, o sangue é fracionado e acontece o processo de separação dos hemocomponentes (plasma, hemácias, plaquetas e crio).

Na sequência, a bolsa fica estocada até o resultado dos exames para a liberação. Por isso, também é importante ressaltar a necessidade da doação com antecedência, uma vez que, após a coleta, o sangue pode levar até 48 horas para ser liberado. HEMEPAR – O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntários. Fonte: SESA

