Prefeitura de Arapongas oferta aulas gratuitas de atletismo no Centro Social Urbano
Por meio da Secretaria Municipal de Esporte, são oferecidas atividades em diversas modalidades para crianças a partir de 6 anos
A Prefeitura de Arapongas, através de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Esporte e Educação, anunciou a criação da Escolinha de Atletismo do Município, uma iniciativa gratuita que promete revelar talentos e promover saúde e cidadania entre crianças e jovens.
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As aulas serão ministradas pelo professor Pedro Canesin, profissional com vasta experiência na modalidade. Os treinos acontecerão em três dias na semana: segundas e quartas-feiras, das 08h30 às 11h00, e sextas-feiras, das 14h30 às 17h00. Podem participar meninos e meninas com idade mínima de 6 anos.
Durante as sessões, os alunos terão contato com as principais provas do atletismo, incluindo corridas de velocidade e fundo, saltos (em distância e altura), arremesso de peso e lançamentos (como dardo e disco).
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A proposta é desenvolver coordenação motora, resistência, disciplina e trabalho em equipe, além de identificar possíveis promessas esportivas para competições regionais e estaduais.
O professor Canesin, que acumula anos de dedicação ao atletismo e à formação de atletas, comemora a iniciativa. “É uma alegria imensa poder levar esse esporte tão completo e democrático para a comunidade de Arapongas.
O atletismo é a base de todas as modalidades esportivas, e aqui vamos trabalhar desde o lúdico até o técnico, respeitando o desenvolvimento de cada criança”, destaca.
O secretário municipal de Esporte, Altair Sartori, ressalta o caráter histórico do projeto. “Essa escolinha de atletismo era um antigo anseio da comunidade. Ouvimos pais, professores e crianças que pediam por uma estrutura gratuita nessa modalidade. Agora, esse sonho se tornou realidade”.
Para se inscrever, é só comparecer nos dias e horários de aula na pista de Atletismo do Centro Social Urbano e falar diretamente com o professor. Os responsáveis devem apresentar documento de identificação da criança e comprovante de residência.
(Por: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Esporte de Arapongas)