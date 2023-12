Prefeitura de Arapongas nomeia novos conselheiros tutelares

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou no último dia 30, a nomeação dos novos conselheiros tutelares – eleitos no último dia 1º de outubro (promulgado através do Edital CMDCA 016/2023, de 02 de outubro de 2023).

Foram nomeados: Martha Marchiori (446 votos); Eloíse Hollandini (351 votos); Silvia Ferreira (341 votos); Edimilson Vasconcelos (336 votos) e Fernanda Cavalcante (322 votos). E também foram nomeados os suplentes: Andreia Souza, Michele Menzes, Cristiane Candreva, Florisa Cheles, Rafael Vicentin e Ediana Barros.

O ato foi acompanhado também pela secretária da Semas, Terezinha Canassa, secretário de Governo, Rafael Cita, pela presidente do CMDCA, Clarissa Bergonci e vereadores da base aliada. “Acreditamos na decisão da população que elegeu os nossos conselheiros. E que este gripo trilhe o caminho de uma boa prestação de serviços, garantindo a proteção e todos os direitos constituídos aos nossos adolescentes e crianças”, pontuou Terezinha Canassa.

Já a posse dos cargos dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10/01/2024. O mandato é de 2024 a 2027.

Confira o número de votos de cada candidato:

- MARTHA MARCHIORI (446)

- ELOISE CRISTINA HOLLANDINI (351)

- SILVIA MARA BARBOSA FERREIRA (341)

- EDMILSON CAMILO VASCONCELOS (336)

- FERNANDA BRANCO CAVALCANTE (322)

- ANDREIA CRISTINA DE SOUZA (315)

- MICHELLE MENEZES DE SOUZA (306)

- CRISTIANE SANCHES CANDREVA (293)

- FLORISA VÁS CHELES (229)

- RAFAEL HERRERO VICENTIN (220)

- EDIANA RAMOS GUALBERTO BARROS (185)

- FABRICIO GARCIA ANTONIO (171)

- SIRLEI DE FÁTIMA ANSELMO DE SOUZA (168)

- TAÍNA MENDONÇA TACONE (135)

- JOSILENE ALVES (132)

- KAWANA BERBERT DE LIMA (130)

- DANIELE RODRIGUES (128)

- VALDEMIR ALCINO DOS SANTOS (127)

- JOÃO LUIZ RAMOS CEREIA (91)

- NAILA SUELEN COLETO (71)

- IARA MASSARANI (31)

