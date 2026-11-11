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EXCESSO DE MOSCAS

Prefeitura de Arapongas multa granja em R$ 229 mil por irregularidades ambientais

Penalidade foi aplicada após problemas no manejo de resíduos e condições que favorecem a proliferação de moscas

Escrito por Da Redação
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Prefeitura de Arapongas multa granja em R$ 229 mil por irregularidades ambientais
Autor A fiscalização registrou ainda a presença de moscas em imóveis residenciais próximos à granja - Foto: Prefeitura de Arapongas

A Granja Faria S/A recebeu nesta quarta-feira (11) uma multa no valor de R$ 229.348,00, equivalente a 700 Unidades Fiscais de Arapongas (UFAs), por infrações ambientais constatadas em sua unidade localizada no distrito de Aricanduva. A penalidade foi estabelecida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA), após fiscalizações identificarem a persistência de irregularidades no manejo, armazenamento, transporte e destinação de resíduos da atividade avícola.

-LEIA MAIS: Arapongas embarga recria de granja e pode cassar alvará após queixas de moscas

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“De acordo com o Auto de Constatação Ambiental nº 02/2026, foram verificadas condições inadequadas de higiene e manutenção nas instalações, incluindo acúmulo excessivo de esterco e resíduos orgânicos, umidade, vazamentos e pontos de água parada. Também foram encontrados ovos, carcaças de aves e restos de ração dispostos irregularmente, além da presença de moscas adultas e larvas em diferentes áreas do empreendimento”, afirma o secretário municipal do Meio Ambiente, Valdecir Scarceli. Ele frisa que todo o trabalho de fiscalização da Granja Faria tem também a participação da Vigilância Sanitária e do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA).

A fiscalização registrou ainda a presença de moscas em imóveis residenciais próximos à granja e o derramamento de esterco durante o transporte dos resíduos, em trechos de estradas rurais e na rodovia BR-369. Segundo o documento, as condições constatadas favorecem a proliferação dos insetos e representam riscos à saúde e ao bem-estar da população residente nas proximidades.

“A penalidade considera a reincidência da empresa. Em janeiro de 2025, a Granja Faria já havia recebido uma autuação ambiental, com multa de 100 UFAs. Posteriormente, foram expedidas outras notificações, com determinações para adequação dos procedimentos de limpeza, manejo e controle da proliferação de moscas. Mesmo após as medidas administrativas, novas irregularidades foram identificadas”, acrescenta Scarceli.

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Diante do histórico e da gravidade das ocorrências, a infração foi classificada como gravíssima, com aplicação da multa de 700 UFAs, considerando as circunstâncias agravantes previstas na legislação ambiental municipal.

INTERDIÇÃO PARCIAL

Além da penalidade financeira, a SEASPMA já havia determinado, em 5 de novembro, a interdição parcial da unidade, por meio da Notificação Ambiental nº 23D/2026. A medida suspendeu as atividades de recria de aves no local e proibiu o alojamento de novos animais nos barracões que estiverem ou entrarem em período de vazio sanitário.

A empresa deverá manter as medidas de controle ambiental, especialmente em relação ao manejo de dejetos, resíduos orgânicos, composteiras, umidade e controle de moscas e larvas. O descumprimento das determinações poderá resultar em novas penalidades previstas na legislação ambiental.

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ARAPONGAS Granja Faria infrações ambientais Meio Ambiente multas ambientais
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