Prefeitura de Arapongas lança 7ª edição da Campanha do Agasalho

Mobilização busca a arrecadação de agasalhos, roupas e cobertores

Em ato realizado no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Su, na região do Jardim Petrópolis, foi dado o início da 7ª edição da Campanha do Agasalho 2023 “Cabide não sente frio”. A mobilização busca a arrecadação de agasalhos, roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais precisam. E neste ano, a Prefeitura quer ir além, batendo recorde em arrecadação, com maior envolvimento das secretarias municipais e departamentos coligados e a participação da comunidade. “Proponho um desafio. Uma disputa saudável entras as nossas Secretarias, para ver qual irá arrecadar mais itens. A vencedora vai receber um prêmio”, lançou o prefeito Sérgio Onofre.

Ele também destacou a importância de a população repassar para outras pessoas roupas que já estão guardadas há muito tempo ou em desuso – mas em boas condições de estado. “Não queremos ninguém passando frio em Arapongas. E, se Deus quiser, iremos arrecadar mais peças do que nas últimas edições. Contamos com o apoio de cada um”, acrescentou.

Em média, 16 mil peças foram arrecadas em cada edição anterior.

A secretária da pasta, Terezinha Canassa, falou da alegria em promover uma nova campanha de solidariedade e atenção à população vulnerável. “Estamos todos reunidos por um bem maior. E é isso que nos motiva a cada dia. Quero agradecer toda a equipe da Semas, sempre muito envolvida em nossos serviços. De antemão, agradeço a gestão municipal pelo apoio e incentivo”, disse.

O evento contou com uma apresentação teatral, com o tema “Doe lindas histórias”, apresentada pelas servidoras Laís, Jusciléia e Érika. Além da presença dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ana Paucic, que deram a largada oficial nas doações.

COMO DOAR?

As caixas coletoras personalizadas com o tema da campanha estão disponíveis em vários locais (Paço Municipal; CCI’s, escolas municipais; CMEI’s; CRAS; UBS’s; comércios; empresas e etc). Outras informações: 3902 – 1335.

Participaram também o vice-prefeito Jair Milani, o procurador Jurídico, Rafael Cita, demais secretários, vereador Marcelo Júnio, equipes da Semas e idosos atendidos nos CCI’s.

