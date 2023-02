Prefeitura de Arapongas intensifica manutenção em estradas rurais

Da Redação

Nesta terça-feira (14), as equipes tem previsão de finalizar as atividades na Estrada da Ponte Seca

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), está executando um cronograma de manutenções nas estradas rurais que norteiam o município.

Os serviços consistem em patrolamento, fechando com um trabalho de compactação. A adequação das estradas está sendo executada com maquinários e recursos do próprio município.

As melhorias já aconteceram na Estrada Taiúva, região de Orle, Estrada da Fazenda Santa Cecília, Sete Casas e Estrada da Guilhermina. Nesta terça-feira (14), as equipes tem previsão de finalizar as atividades na Estrada da Ponte Seca.

Conforme o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, os serviços favorecem a segurança, melhorando as condições do tráfego e escoamento da safra. “São serviços que realizamos rotineiramente, trazendo boas condições para as famílias e produtores rurais. Tendo em vista o início da colheita da soja que ganha ritmo acelerado neste período”, salientou.





Mais serviços

Ainda com foco na área rural, a Prefeitura Municipal de Arapongas concluiu a pavimentação com pedras irregulares na Estrada Bandeirantes, conhecida como Estrada da Igrejinha. Com investimento de R$ 909.629,47, a obra abrangeu um trecho de 2,55 quilômetros, resultando em maior segurança e acessibilidade para o tráfego de veículos.

As melhorias haviam sido anunciadas em 2021. O pacote incluiu, ainda, obras de pavimentação em um trecho na região do Novo Mundo, sendo 6 quilômetros de obras e recursos investidos de R$ 1.681.666,27. Outra obra mencionada pela Seodur é a de pavimentação da Estrada da Aliança. Nessa, o investimento é de R$ 4,5 milhões. Os serviços estão em estágio inicial.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

